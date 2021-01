Uscite del mese di gennaio 2021 su console e PC

Siamo finalmente entrati nel nuovo anno e, sperando di portarci ormai alle spalle i bruti periodi di quel che è stato il 2020, anche il mondo videoludico, assieme ad un nuovo inizio (si spera) per le console next-gen, comincia da zero nel mese di gennaio con nuovi titoli che terranno compagnia in questo primo mese dell’anno nuovo. Non ci sono troppi titoli di spessore in uscita ma, quelli previsti (scanso equivoci e posticipi), non sono certo poca roba.

14 gennaio: MXGP 2020 (PlayStation 5)

PlayStation 5 e Milestone aprono col botto, perlomeno per chi ama i titoli racing. Infatti, MXGP 2020, titolo dedicato interamente al bellissimo sport del motocross, arriverà il 14 gennaio su PlayStation 5 con tanto di 4K, gameplay fluido, caricamenti ridotti e ovviamente il feeling del DualSense per dare a tutti gli appassionati un vero assaggio del genere racing su next-gen.

20 gennaio: Hitman 3 (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia)

IO Interactive non vede sicuramente l’ora di portare il nuovo capitolo della storica saga dell’Agente 47. Hitman 3, in arrivo come titolo cross–gen, promette ambientazioni aperte su base sandbox con un gameplay che fa da punta di diamante per il gran finale della trilogia. Su next-gen il titolo promette grandi cose, con 4K, 60 fps, caricamenti più rapidi e un altissimo numero di NPC negli spazi aperti.

21 gennaio: RIDE 4 (PlayStation 5, Xbox Series X)

Già approdato su PC nel mese di ottobre del 2020, RIDE 4 promette tante novità con il suo arrivo su next-gen. Infatti, il titolo vanterà 4K e 60 fps, con altissimo livello di dettaglio e caricamenti brevi. Tutti gli amanti dei racing game potranno gustarsi la produzione targata Milestone, tra realismo, fisica, personalizzazione e una carriera che rende il titolo longevo e appagante. Qualora voleste saperne di più, date pure un’occhiata alla nostra recensione!

28 gennaio: The Medium (Xbox Series X|S, PC)

Fine gennaio arriva con The Medium, promettente nuova IP da parte di Bloober Team e primo vero titolo per la nuova generazione targata Microsoft. L’horror psicologico ci farà vestire i panni di una medium la quale è in grado, grazie ai suoi poteri, di passare da un mondo all’altro in una realtà che si definisce duale. Tale realtà è renderizzata in tempo reale, ciò significa che potremo passare immediatamente “da una realtà all’altra” per risolvere i rompicapi che ci presenterà il titolo. Sarà il momento in cui potremo per davvero constatare la potenza di Xbox Series X e S? Intanto, date uno sguardo alla nostra anteprima per capire cosa vi spetta.

29 gennaio: Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Gli amanti dei titoli provenienti dal Paese del Sol Levante, non vorranno sicuramente perdersi Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy, produzione targata KOEI TECMO e Gust corrisponde alla seconda iterazione di una già lunga serie di giochi da parte di Gust. Oltre a riportare dal primo capitolo il classico gameplay, in questo i personaggi potranno nuotare, arrampicarsi, usare rampini e tanto altro ancora, così da espandere il gameplay stile adventure. Sicuramente, gli appassionati del genere e della serie avranno un gran da fare per la produzione che concluderà il primo mese di questo nuovo 2021.