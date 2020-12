Oggi, durante un live streaming dal Giappone, Type-Moon ha rivelato un nuovo filmato di Fate/EXTRA Record, il remake di Fate/EXTRA, uscito originariamente nel 2010.

Il video rivela la servant di classe caster, Tamamo no Mae, mostrando come apparirà con il suo nuovo look.

Al momento non sono state annunciate le console per cui uscirà il gioco, ne la data stessa di rilascio. Qui sotto potete vedere il filmato, tramite l’utente YouTube Gamers Prey.