Tsukihime: annunciato il remake su Switch e PS4

Oggi Type-Moon ha annunciato un remake della visual novel Tsukihime, con il titolo ufficiale Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon.

Arriverà in Giappone nell’estate del 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Conterrà anche una sigla della cantante giapponese ReoNa. Il gioco originale uscì su PC nel 2000. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato.

Questa la storia di Tsukihime attraverso la pagina Wikipedia:

Shiki Tohno torna alla casa della famiglia d’origine dopo aver trascorso ben otto anni con alcuni zii, di un ramo cadetto dei Tohno. Ad accoglierlo vi è Akiha, sua sorella minore ed attuale capofamiglia e le due fedeli cameriere Hisui e Kohaku. I due Tohno sono ormai gli unici eredi e discendenti della famiglia, da sempre legata ad oscuri avvenimenti misteriosi legati al paranormale.

Tornando un giorno da scuola, Shiki si imbatte in una bella donna bionda, attratto irresistibilmente da lei, è colto da un irrefrenabile impulso omicida e così la uccide. Fuori di sé ed ancora sotto shock il ragazzo si risveglia a casa propria, senza che nessun media riporti il delitto o la scomparsa della donna. Giorni dopo questa lo ritrova e gli si presenta come Arcueid, vampira sulle tracce di un suo simile malvagio che da qualche tempo miete vittime in città.

Costretto a seguire la vampira nella sua caccia – avendola uccisa Shiki è infatti in debito con lei – il giovane Tohno scopre un lato della città e del passato della sua famiglia che riteneva impossibili; del resto, lui stesso si scopre man mano ben diverso da come si è sempre conosciuto e a questa nuova consapevolezza lo portano inevitabilmente anche gli Occhi della morte, dono e cruccio del ragazzo fin dalla più tenera età.

Oggi Type-Moon aveva mostrato anche un filmato di Fate/Extra Record.