Project Mikhail: nuovo trailer, early access ad aprile

Oggi, durante il live streaming di fine anno di Countdown Alternative dedicato alla serie Muv-Luv, il publisher aNCHOR ha svelato un nuovo filmato gameplay e la finestra di rilascio dell’accesso anticipato di Project Mikhail.

In primis, veniamo a sapere che il gioco entrerà in early access nell’aprile 2021. Forse anche in modo sorprendente, il titolo ufficiale rimane proprio “Project Mikhail”. In più, viene mostrato un nuovo video (immagini in fase pre-alpha), in cui il mecha TSF della serie Muv-Luv fa a pezzi un gruppo di alieni BETA.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il gioco in questione arriverà su PC (via Steam) e su dispositivi mobile (iOS e Android).