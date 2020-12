Epic Games Store: Epic Games chiude l’iniziativa con Jurassic World Evolution

Eccoci giunti al termine dell’iniziativa targata Epic Games, la quale ci ha accompagnato per ben 14 giorni filati, regalandoci ben 14 giochi, uno per giorno. Tutti, chi più chi meno, avranno sicuramente usufruito della cosa, garantendosi così tante nuove ore di gioco tra i più disparati generi: FPS, horror, adventure e altro ancora.

È arrivata l’ora di parlarvi dell’ultimo titolo proposto da Epic, il quale sarà sicuramente molto ben accetta da molti giocatori, soprattutto per coloro che amano i gestionali. Parliamo di Jurassic World Evolution, sviluppato da Frontier Development e pubblicato nel 2018, avendo un successo non di poco conto tra i gestionali in circolazione, riprendendo ovviamente lore e ambientazione della famosa serie cinematografica.

GamesVillage ha, come promesso, riportato ogni giorno le varie scelte fatte da Epic e non poteva esserne più felice. Ora, così come Epic Games, anche noi vi auguriamo un buon Capodanno e, mi raccomando, continuate a seguirci!