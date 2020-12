ANNO Mutationem posticipato al Q3 del 2021, in arrivo la versione PS5

Il publisher Lightning Games e lo sviluppatore ThinkingStars hanno annunciato, tramite il loro account Twitter ufficiale, che la pubblicazione dell’action-adventure ambientato in un mondo Cyberpunk di cui vi parlammo durante l’estate, ANNO Mutationem, è stata posticipata.

Infatti, inizialmente era previsto l’arrivo dell’originale titolo in questo mese ma, poche ore fa, hanno annunciato di aver spostato la finestra di lancio al Q3 del 2021. Sicuramente un salto così ampio, tanto ampio da arrivare fino ai mesi estivi dell’anno che sta per cominciare, vorrà pur significare qualcosa.

Effettivamente, assieme all’annuncio del posticipo, ThinkingStars ha anche dato la notizia che il titolo è in sviluppo anche per PlayStation 5. Vi lasciamo al messaggio scritto dallo studio, che potete trovare qui sotto. Infine vi ricordiamo che il titolo uscirà anche su PlayStation 4 e PC tramite Steam.

A tutti coloro che hanno seguito lo sviluppo di ANNO Mutationem,

Il nostro team desidera esprimervi le nostre più sentite scuse per farvi attendere un po’ più del dovuto il nostro gioco. Dopo molte settimane di incontri, abbiamo deciso di posticipare la pubblicazione della versione PS4, PS4 Pro e PS5 al terzo quarto del 2021.

È una decisione davvero difficile, visto il nostro amore per questa produzione che non vediamo l’ora di mostrarvi ma non vogliamo pubblicarlo finchè non sentiremo che sia pronto, stiamo pianificando un generale miglioramento dell’esperienza e ciò significa che una buona parte dei contenuti del gioco devono essere ripianificati e puliti.

Ci scusiamo con i nostri giocatori che tanto attendevano ANNO Mutationem. Nuovi obiettivi sono stati posti e stiamo lavorando duro per arrivare alla pubblicazione! Grazie ancora per esser entrati a far parte della nostra famiglia in questo meraviglioso viaggio! Un brindisi ai nuovi inizi, auguriamo a tutti un felice e salutare nuovo anno!

