Cyberpunk 2077: on il nuovo sito teaser per i DLC gratuiti

Cyberpunk 2077, arrivato finalmente alla fine del 2020 non proprio da ricordare, è da meno di un mese sugli scaffali dei negozi e nelle prime pagine degli store digitali e, anch’esso, non avrà forse una bella memoria dell’anno d’uscita. Infatti, per quanto sia stato un enorme successo commerciale, l’ultima fatica targata CD Projekt RED è uscita non certo con pochi difetti.

Subito la società ha iniziato a ripiegare con i primi e giusti hotfix, andando a mettere qua e là qualche pezza a colori, soprattutto per quanto riguarda le versioni old-gen. Detto ciò, i ragazzi del team polacco non si danno per vinti e, con coerenza in merito alla notizia di qualche giorno fa, che potete anche trovare tra le nostre pagine, hanno in queste ore messo su un nuovo sito web ufficiale e appositamente fatto per i DLC.

Sulla pagina, come potete visionare voi stessi a questo link, non c’è granché, se non un messaggio che indica una finestra temporale piuttosto approssimativa per i DLC gratuiti di Cyberpunk 2077. Si parla di “inizi 2021”, quindi non dovremo aspettare molto per rivedere all’opera la creatività del team polacco CD Projekt RED. Vi lasciamo alla descrizione del prodotto, presa direttamente da Steam e, qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione.