Katsuhiro Harada sta lavorando ad un ambizioso progetto

Katsuhiro Harada di Bandai Namco sta preparando un nuovo titolo con il più alto costo di sviluppo nella storia dell’azienda; così ha detto lo stesso Harada durante il live streaming “Piro Live! New Year’ s Eve Special 2021”.

“Beh, onestamente penso che questo potrebbe essere il progetto di sviluppo più costoso nella storia di Bandai Namco”, ha detto Harada. “Penso che sia incredibile che i superiori lo abbiano approvato. Bene, l’approvazione è passata, ma per i problemi legai al coronavirus non siamo davvero stati in grado di avviare correttamente il progetto”.

Harada ha continuato: “Sto sviluppando cose diverse dai giochi di combattimento. Non credo che farò mai un altro gioco di combattimento diverso da Tekken. Ma a questo punto non dirò qual è questo progetto”.

A questo punto attendiamo novità in merito per sapere di cosa si tratta questo ambizioso progetto di Bandai Namco e dello storico director di Tekken Katsuhiro Harada.

Parlando di Tekken ricordiamo che in una recente notizia, datata settembre, in un tweet dello stesso Harada, Tekken 7 aveva superato i sei milioni di copie vendute, portando le vendite complessive della saga oltre i 50 milioni di copie, numeri che continuano a crescere grazie alle vendite digitali.