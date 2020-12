God of War: rivelata la data d’uscita del fumetto Fallen God

Non è certamente un segreto che God of War sia uno dei brand PlayStation più famosi e polari degli ultimi tempi. L’ultimo capitolo arrivato su PlayStation 4 ha conquistato diversi giocatori, conquistando tra l’altro il premio come Gioco dell’Anno ai The Game Awards del 2018. Intanto, per aspettare l’uscita della nuova iterazione, ossia God of War Ragnarok, è stata annunciata la data d’uscita del fumetto Fallen God.

Secondo quanto svelato dalla casa editrice Dark Horse, Fallen God arriverà dalla giornata del 10 marzo 2021. Il fumetto si colloca rispettivamente tra God of War III e God of War in cui è presente un Kratos in seguito alla sconfitta di Zeus e Atena, quest’ultimo è alla ricerca della pace interiore ma dovrà combattere con i propri demoni interiori.