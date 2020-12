Back 4 Blood mira a rivoluzionare gli zombie-shooter

Già, a prima vista è stato molto difficile non comparare il nuovo titolo della Turtle Rock Studios, Back 4 Blood, a quella indimenticabile perla firmata Valve, Left 4 Dead. Ovviamente, tale pensiero va oltre la semplice similitudine nella nomenclatura delle due produzioni. Entrambi sono zombie-shooter dal profondo animo cooperativo con ben tante similitudini.

Comunque, per quanto ci stimoli ricordi sicuramente belli e carichi di tempi nostalgici, Turtle Rock Studios ci tiene a dire la sua sulla propria visione di questo nuovo titolo. In un nuovo video, infatti, gli sviluppatori dichiarano che Back 4 Blood mira a rivoluzionare il genere zombie-shooter e non diventare parte della massa, rimanendo una copia più o meno fedele del guru del genere Left 4 Dead.

I sopravvissuti saranno sempre 4, uno per giocatore, ma non avranno i percorsi di vita da “pre-apocalisse”, anzi. Infatti i quattro personaggi che potremo selezionare, vivono già da un anno nel mondo in quello stato e si son caricati abbastanza d’esperienza per non fuggire davanti ad un’orda di zombi, anche perchè, piccola chicca, possono anche essere immuni all’infezione ormai.

In termini di gameplay, le cose cambiano nel momento in cui questi 4 personaggi vengono forniti di armi ed equipaggiamento di alto livello ma, per bilanciare il tutto, i nemici che la produzione della Turtle Rock Studios porterà saranno ben più forti del normale. Le fondamenta, sono le stesse di Left 4 Dead quando si parla del sistema di zombi ma, d’altro canto, la varietà di nemici sarà ben più ampia.

L‘Ogre ad esempio, il quale può sicuramente trarre in inganno chiunque per le sue fattezze da tank di Left 4 Dead, è in realtà ben più temibile dell’ultima tipologia di mutazione citata. Infatti, esso può letteralmente saltare nella folla di zombie, distruggendo qualunque oggetto sulla sua strada tra lui e i suoi bersagli, apparendo così molto più temibile rispetto al tank del titolo della Valve.

Le novità non finiscono. Infatti, il più grosso cambiamento che distanzia Back 4 Blood da tutti gli altri zombie-shooter si basa su un elemento chiave del genere, la rigiocabilità. L’idea è quella di un “direttore di gioco”, il quale, vedendo salute, munizioni e arsenale dei quattro malcapitati nell’azione, potrà metter su nuovi incontri in zone sempre diverse. Questo, di regola, dovrebbe cambiare parecchio il modo di giocare, partita per partita. Infine, vi ricordiamo che un’Alpha sarà disponibile, come potete leggere tra le nostre pagine.