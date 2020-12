For Honor: in un video i contenuti della settimana

Ubisoft ha da poco rilasciato un video che mostra i contenuti della settimana del 31 dicembre per For Honor. Visto il momento, si tratta di personalizzazioni legate al nuovo anno.

Si vede l’effetto pirotecnico (a riposo, con gesti e durante le esecuzioni) e poi l’aspetto battaglia con gli abiti festivi, disponibili per tutti gli eroi.

In questi giorni, e fino al 7 gennaio, è disponibile l’evento Parata del Vento Glaciale.

Vi ricordiamo che l’upgrade di For Honor da console old gen a next gen è gratuito.