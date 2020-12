God of War in prima persona grazie ad una Mod

Dopo aver annunciato la data d’uscita del fumetto Fallen God ed in attesa di maggiori informazioni su Ragnarok, God of War è stato protagonista di una curiosità abbastanza interessante, titolo disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Ebbene, quest’oggi, sul web è apparso in rete un video in cui è possibile osservare alcune delle sequenze del gioco in prima persona.

Questo è stato possibile ottenere grazie ad una Mod, il quale riesce a garantire una visuale in soggettiva per l’avventura di Kratos e Atreus. Purtroppo, questo è parecchio limitante poiché è possibile osservare solo alcune cinematiche e non nel gameplay effettivo della produzione, sarebbe stato interessante se fosse stato possibile giocare in prima persona God of War.