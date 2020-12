Cyberpunk 2077: ecco come gira il gioco su ATARI VCS

Kevin Kenson, Content Creator su YouTube, è diventato famoso per aver realizzato diversi video a tema videoludico, ma quello che ha fatto quest’oggi ha dell’incredibile. L’utente, grazie ad un opzione PC che permette a diversi giocatori di sfruttare gli 8GB di RAM è riuscito ad avviare Cyberpunk 2077 su ATARI VCS, la nuova iterazione targata CD Projekt RED, disponibile attualmente su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e GeForce Now.

Nonostante abbia messo tutte le impostazioni sul minimo, l’opera della casa polacca non riesce a girare con un framerate accettabile su ATARI VCS, ma sicuramente bisogna apprezzare il tentativo dal giovane Content Creator. Inoltre, consideriamo che la piattaforma non è stata pensata per riuscire a riprodurre giochi in cui richiedano un hardware performante.