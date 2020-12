Xbox chiude il 2020 con il video ‘Year in Review’

La divisione Xbox ha fatto sicuramente grossi passi avanti, molti dei quali grazie alla presenza di Phil Spencer, personalità che è stata in grado di riportare alla luce il brand videoludico di Microsoft, lontano da quell’orrore del 2013. Per festeggiare i tanti buoni avvenimenti dell’anno, Microsoft ha pubblicato un nuovo video.

Trovate il suddetto video in calce e, con un certo feeling già vicino al nostalgico, mostra tutte le perle rilasciate dai Xbox Games Studios, senza ovviamente dimenticare l’entrata in scena di qualche mese fa della nuova generazione di Microsoft, con Xbox Series X|S. Anche noi di GamesVillage approfittiamo per augurarvi un buon anno nuovo, augurandovi un 2021 pieno di gaming!