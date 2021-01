Come annunciato qualche giorno fa, oggi primo gennaio Arc System Works ha pubblicato il trailer di uno dei personaggi che sarà presente in Guilty Gear Strive, ovvero Anji Mito. Il filmato mostra in azione il personaggio, che farà parte dei 15 lottatori del roster iniziale. Il quindicesimo verrà rivelato a febbraio, con un nuovo trailer.

Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2021 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.