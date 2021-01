Apex Legends: video e dettagli per l’evento Fight Night

Tra le novità ci sono le Capsule a catinelle, e il Ring di Pathfinder.

CAPSULE A CATINELLE

Con questo aggiornamento vogliamo testare un nuovo approccio alle modalità a tempo limitato. Invece di essere una playlist distinta e separata, Capsule a catinelle sarà una “invasione” della normale modalità “Gioca ad Apex”. Sarà la classica battle royale, ma con moltissime capsule in più. Subito dopo il lancio dalla navicella, troverete un gruppo di quattro capsule sulla mappa. A ogni round se ne aggiungeranno delle altre (atterreranno alla stessa velocità delle normali capsule assistenza di Lifeline).

Ciascuna capsula conterrà un’arma con dotazione completa, il cui livello cambierà a seconda del round. Ad esempio, nel primo round troverete armi con accessori di livello due, mentre nel quarto round saranno incluse le armature rosse e le armi delle capsule assistenza. Come sempre, gli accessori delle armi con dotazione completa non potranno essere rimossi né sostituiti. Infine, le armi comuni saranno ancora disponibili tra il bottino a terra come di consueto

RING DI PATHFINDER

Mettete da parte le armi e preparatevi a fare a botte nel ring di Pathfinder.

Una volta saliti sul ring, l’uso delle armi e delle abilità non sarà consentito. Se volete mandare KO gli avversari, dovrete dargliele di santa ragione. Oh, e non preoccupatevi di eventuali interferenze esterne: i proiettili, le granate e le abilità verranno bloccati dal campo di forza del ring.

L’evento Zuffe leggendarie comprenderà anche un nuovo set di 24 oggetti cosmetici a tema limitati.

Oltretutto c’è stato anche un lieve bilanciamento di armi e personaggi, e sono stati corretti diversi errori e bug.

Per sapere tutto nel dettaglio potete collegarvi al sito ufficiale. Qui sotto potete invece vedere il trailer.