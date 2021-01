Harvest Moon One World: sarà lanciato anche su Xbox One

Harvest Moon: One World verrà lanciato per Xbox One in Nord America in aggiunta alle sue versioni precedentemente annunciate per PlayStation 4 e Switch, come ha annunciato il presidente e CEO di Natsume Hiro Maekawa nel suo messaggio di Capodanno. Mentre il titolo è previsto per il lancio su PlayStation 4 e Switch il 2 marzo in Nord America e per Switch il 5 marzo in Europa tramite Rising Star Games, una data di lancio per la versione Xbox One deve ancora essere annunciata. Riportiamo la dichiarazione di Maekawa:

Harvest Moon: One World è il più grande gioco della serie di Harvest Moon con la sua tipica storia comprendente vaste aree e villaggi emozionanti da esplorare mentre si vive una vita contadina. Harvest Moon: One World sarà disponibile anche per Xbox One negli Stati Uniti, con l’annuncio della data di uscita nel prossimo futuro.

Di seguito una panoramica del gioco:

Fai un viaggio intorno al mondo con l’ultimo capitolo della lunga serie di Harvest Moon! Cavalcherai cammelli attraverso i deserti di Pastilla, ti avventurerai in profondità nelle montagne innevate di Salmiakki e visiterai persino un vulcano vicino all’accogliente città di montagna di Lebkuchen!

Caratteristiche principali