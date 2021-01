Binding of Isaac Repentance: il prossimo DLC arriverà il 31 Marzo

Il contenuto scaricabile di The Binding of Isaac: Rebirth The Binding of Isaac: Repentance verrà lanciato per PC tramite Steam il 31 marzo, come annunciato dall’editore e sviluppatore Nicalis. La versione per console seguirà in un secondo momento. Di seguito una panoramica del contenuto scaricabile, tramite la sua pagina Steam:

Scopri il classico moderno, The Binding of Isaac , come non l’hai mai visto prima; è un gioco troppo grande per essere definito un sequel: Repentance porta Isaac a nuovi livelli di avventura nei dungeon rogue-like, mentre il coraggioso ragazzo scende nel seminterrato per la sua più grande sfida! La nuova ricerca di Isaac lo porta in luoghi sconosciuti in cui non è mai stato, pieno di nuovi orribili nemici e boss, combo di armi che non hai mai sinergizzato prima e oggetti che non ha mai visto … orrendi terrori dai suoi sogni più selvaggi e dai suoi peggiori incubi!

Più grande di un sequel

The Binding of Isaac: Repentance è così enorme, così nuovo e così ricco di funzionalità che gli aggiornamenti precedenti sembrano prequel. Ci sono più funzionalità, miglioramenti e nuovi segreti, troppi segreti, di quanti la maggior parte dei giochi includerebbe in un sequel ufficiale! È un’enorme quantità di nuovi contenuti da esplorare, anche se sei al 1.000.000 percento!

L’aggiornamento finale del pluripremiato classico

The Binding of Isaac: Repentance offre centinaia di nuove funzionalità e miglioramenti della qualità della vita. È l’edizione definitiva del rogue-like che definisce il genere, ora con OLTRE 500 ORE di nuovo gameplay!

Caratteristiche principali