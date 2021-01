Nier Automata: crossover con Punishing Grey Raven

Nier: Automata della Platinum Games, fa un’altra apparizione in un gioco per mobile con il suo evento crossover Punishing: Grey Raven. L’action RPG ospiterà i personaggi 2B, A2 e 9S e includerà le skin Kaine e Nier di Nier Replicant. Punishing: Grey Raven è un gioco di ruolo d’azione free-to-play di Kuro Game disponibile su iOS e Android per i giocatori in Giappone e Cina. Il gioco è uscito nel dicembre del 2019, ma sembra che Kuro Game abbia registrato il marchio negli Stati Uniti e in Europa . Non c’è una data ufficiale peril lancio in occidente, ma si spera che, dato il recente successo di altri titoli gacha come Genshin Impact,lo vedremo molto presto. Il trailer di Nier: Automata e Grey Raven è lungo, quasi cinque minuti. La sequenza di apertura ricrea persino scene di Automata in un mondo che sembra fin troppo familiare; saranno disponibili molti contenuti della storia con cui giocare, poiché il cast del titolo si scontra e combatte al fianco dei personaggi dell’universo di Grey Raven.

Saranno disonibili le apparizioni di Pod in nuove sequenze di gioco, tonnellate di facce robotiche familiari e adorabili versioni chibi del cast di Automata per intrattenere. Il banner del crossover avrà a disposizione pochi personaggi, con A2 e 9S che verranno lanciati per primi mentre 2B seguirà in seguito; i fan che già giocano a Grey Raven riceveranno un risarcimento per eventuali biglietti banner non spesi una volta terminato l’evento: il crossover non sarà disponibile fino all’8 gennaio in Cina e Giappone, ma fino ad allora puoi dare un’occhiata a questi bei modelli di personaggi A2 e al lungo trailer.