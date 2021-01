Pokemon Spada e Scudo: arrivano Raid Max di tipo Drago e Normale

Pokemon Sword and Shield ha continuato a mantenere attivi i suoi giocatori e fan tramite gli eventi Max Raid durante le festività natalizie. Proprio mentre il nuovo anno si avvicina, un nuovo evento Max Raid incentrato sui Pokemon di tipo Normale e Drago del gioco sarà attivo fino alla fine di gennaio 2021. Gli eventi Raid Max sono stati introdotti per la prima volta durante il lancio di Pokemon Spada e Scudo lo scorso novembre 2019. La nuova funzionalità prevede che gli Allenatori entrino nelle tane di Pokemon situate nell’area selvaggia del gioco. Unendo le forze con altri Allenatori, devono combattere e sconfiggere i Pokemon Dynamax per avere la possibilità di catturarli. Se fortunati, gli Allenatori potrebbero incontrare un tipo speciale di Pokemon che può Dynamax nella sua forma Gigamax unica. Fino al 31 gennaio 2021, 23:59 UTC, gli Allenatori potranno incontrare più Pokemon Normali e di tipo Drago per l’ ultimo evento Max Raid del gioco. I Pokemon Gigamax speciali presenti saranno Snorlax di tipo Normale e Duraludon di tipo Acciaio / Drago.

Gli allenatori avranno incontrato Gigantamax Duraludon come parte della storia principale del gioco e la forma Gigamax di Snorlax è stata introdotta dopo il lancio del gioco come evento Max Raid. Poiché l’evento ruoterà attorno ai tipi Normale e Drago, altri Pokemon che gli Allenatori incontreranno più spesso nelle tane dell’Area Selvaggia includeranno Axew, Bewear, Cinccino, Fraxure, Goodra, Goomy, Haxorus, Minccino, Munchlax, Sligoo e Snorlax. Il gioco offre anche eventi ciclistici Max Raid e una scena online per battaglie classificate per Allenatori competitivi che vogliono mostrare i loro Pokemon più potenti. Pokemon Spada and Scudo ha anche introdotto molte versioni Gigamax di Pokemon vecchi e nuovi all’interno del gioco. Con la forma Gigamax di Pokemon Kanto come Blastoise, Charizard e Venusaur di tipo Erba disponibili, gli Allenatori possono solo sperare che più versioni Gigamax dei loro Pokemon preferiti saranno implementate nei futuri aggiornamenti. Pokemon Sword and Shield è attualmente disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.