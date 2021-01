13 Sentinels Aegis Rim ha venduto 30.000 copie

Nelle scorse ore Famitsu ha pubblicato una card per il nuovo anno dello sviluppatore Atlus, che includeva notizie su 13 Sentinels Aegis Rim e altro.

La card rivela che il gioco di Vanillaware (da noi apprezzato nella recensione) ha venduto oltre 300.000 copie dalla sua uscita a settembre. Questo è sicuramente un grande risultato per una produzione comunque più di nicchia che mainstream.

Il messaggio menzionava anche che, oltre a Shin Megami Tensei V e Project RE: Fantasy, che sono in fase di sviluppo attivo, Atlus sta pianificando un progetto commemorativo per celebrare il 25 ° anniversario della serie Persona nel 2021. Questo fa eco ad altre citazioni precedenti sull’argomento, anche se non è chiaramente specificato se questo “progetto” è un gioco reale o un qualche altra cosa, poiché la formulazione usata in giapponese è vaga e potrebbe indicare entrambe le opzioni.

Questa la descrizione di 13 Sentinels attraverso il PlayStation Store:

“Vanillaware, storyteller di Odin Sphere e Dragon’s Crown, crea un gioco epico, misterioso e fantascientifico, che coinvolge tredici storie intrecciate l’una all’altra: 13 Sentinels: Aegis Rim.

Scopri la verità e immergiti in un’avventura 2D a scorrimento laterale con grafica e ambientazioni magnifiche. Poi affronta i kaiju in un combattimento dal ritmo serrato con visuale dall’alto. Personalizza le Sentinelle con un vasto arsenale di armi e lotta per proteggere l’umanità!”