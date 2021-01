Trackmania: disponibile la Winter 2021 Campaign

Da ieri primo gennaio è disponibile la Winter 2021 Campaign in Trackmania, racing game free to play di Nadeo (qui la nostra recensione).

Questo il messaggio sul sito ufficiale del gioco:

La nuova campagna stagionale di Trackmania è uscita! Gioca su 25 nuovi tracciati disponibili ora gratuitamente.

Eccola. Le foglie sono cadute ed è arrivata la Campagna invernale. Con i suoi 25 nuovi tracciati e 100 nuove medaglie disponibili gratuitamente, metti in mostra le tue abilità scalando le classifiche e dimostra il tuo valore ai tuoi amici e al resto del mondo.

Come promemoria, se hai accesso Standard o Club, puoi ancora giocare alle precedenti campagne estive e autunnali, che rappresentano un totale di 50 tracciati. Congratulazioni a tutti i giocatori che hanno partecipato alla campagna autunnale! Riceverai tutti i trofei in base alla tua posizione finale nelle classifiche globali.

Ci vediamo sull’asfalto!

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato sulla terza campagna ufficiale del gioco.

Queste le caratteristiche di Trackmania tramite l’Epic Games Store:

STARTER ACCESS

Divertiti con un’esperienza di guida gratuita con contenuti aggiornati regolarmente e ricompense collezionabili.

NESSUNA INTELLIGENZA ARTIFICIALE, SOLO VERI GIOCATORI

Anche nella modalità solo, gareggia contro i fantasmi degli altri giocatori che hanno un livello simile al tuo per aiutarti a migliorare progressivamente, seguendo le tue tempistiche.

CONTENUTI AGGIORNATI REGOLARMENTE

25 tracciati ufficiali, aggiornati ogni 3 mesi e giocabili in modalità solo, online e localmente per migliorare le tue abilità di guida.

PROGRESSIONE

Puoi giocare per il semplice gusto di farlo, godendoti la guida, oppure puoi collezionare medaglie e mettere alla prova le tue abilità con le classifiche regionali e internazionali.