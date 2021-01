Uncharted: nuove immagini del film!

La maggior parte di noi ha festeggiato l’arrivo del 2021 con spumante e lenticchie, ma per i fan di Nathan Drake si è aggiunto anche un altro regalo. Infatti il film dedicato alla famosa saga videoludica Uncharted ha condiviso, sul suo account Twitter, dei nuovi scatti dal set, che si vanno quindi ad aggiungere alla prima immagine ufficiale rilasciata lo scorso ottobre 2020.

Le immagini ci mostrano, in primo piano, un artefatto a forma di croce (che potrebbe avere, a quanto sembra, una parte rilevante nella trama),insieme a una statua e a una mappa. Potrebbe sembrare poco, ma dopo gli anni di rinvii, riscritture, cambi di registi e nel cast, i fan della saga saranno sicuramente felici di vedere qualcosa della pellicola. Inizialmente previsto per il 2016 infatti, Uncharted è stato rimandato più volte, fino ad avere come data ufficiale d’uscita, il prossimo 16 luglio 2021.

Il cast stellare del film vede protagonisti due attori come Tom Holland e Mark Walhberg (nel ruolo, rispettivamente, di Nathan Drake e Victor Sullivan), Sophia Taylor Ali (Truth or Dare, Grey’s Anatomy) nella parte di Chloe Frazer, Tati Gabrielle (The 100, Le terrificanti avventure di Sabrina) come Braddock e Antonio Banderas in un ruolo non ancora specificato.

Nonostante le difficoltà vissute dalla produzione di Uncharted, Holland è stato il primo a sostenere, in un video condiviso su Instagram a settembre 2020, che la produzione stava andando bene e che “il film è tutto ciò che ho sempre sognato che fosse”, e lo stesso Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog (la casa di sviluppo che ha realizzato la serie di Uncharted) ha dato la sua “benedizione” ad Holland durante le riprese.