Capcom: c’è un nuovo gioco in arrivo!

Non si può dire che Hideaki Itsuno non abbia voluto aprire il 2021 col botto. Lo storico designer di Capcom, che è stato director di Devil May Cry V, ha infatti voluto dare su Twitter un annuncio adrenalinico per tutti i fan del suo lavoro, anticipando qualche (microscopico) dettaglio sul suo nuovo progetto, un titolo in sviluppo per le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

In realtà Itsuno non ha svelato più di tanto: oltre a fare gli auguri per il nuovo anno infatti, il designer ha soltanto annunciato che ci saranno presto novità sul progetto che stava sviluppando in parallelo a Devil May Cry V Special Edition, ma che la strada per vedere questo nuovo titolo realizzato sarà ancora lunga:

“Buon Anno Nuovo! Avete giocato a DMC5 SE? Se non l’avete ancora preso, per favoro provate il DLC Vergil! Il nuovo progetto in svilppo in parallelo è sulla buona strada. Manca ancora molto, ma rimanete allerta per l’annuncio!”



Sulla base dei recenti leak, seguiti all’attacco hacker che ha colpito Capcom, l’opzione più probabile è che questo nuovo titolo possa essere il sospirato e a lungo atteso Dragon’s Dogma 2, sequel di un titolo nel quale Itsuno era stato coinvolto come director e che era stato visto come tra i giochi di prossima uscita nei leak. Ad ogni modo l’attesa per scoprire di cosa si tratti non sarà ancora molto lunga!