Naruto: in arrivo il crossover con My Hero Academia!?

Che tra Masashi Kishimoto e Kohei Horikoshi ci fossero ammirazione e rispetto reciproci era cosa ben nota, e dimostrata anche dalla recente illustrazione che il creatore di My Hero Academia ha voluto realizzare di Naruto. Ora però sembra che tra i due franchise possa esserci un vero e proprio crossover in arrivo.

Almeno così parrebbe dal poster, disegnato dallo stesso Kishimoto, e comparso sull’ultimo numero di Jimp GIGA, che vede da una parte il Settimo Hokage e Shikamaru e dall’altra i due studenti della 1-A, Izuku Midoriya e Fumikage Tokoyami. Il 2021 potrebbe dunque essere l’anno buono per vedere un crossover ufficiale tra queste due amatissime opere (com My Hero Academia che potrebbe addirittura essere considerata “erede spirituale” di Naruto).

Di certo questo 2021 sarà un anno importante per entrambi i franchise: da una parte My Hero Academia vedrà l’inizio della sua quinta stagione oltre che l’arrivo del terzo film, mentre per Boruto Naruto Next Generations (di cui Kishimoto è tornato recentemente al timone) sarà il momento di introdurre in modo serio il personaggio di Kawaki nell’anime.

Anche i manga si trovano a un momento di svolta: se da una parte infatti gli eroi dovranno presto fare i conti con le conseguenze della devastante guerra contro l’Unione dei Villain, dall’altra Konoha si ritrova in affanno contro le continue macchinazioni di Jigen, il capo dell’organizzazione Kara.

E voi cosa ne pensate? Ne vedete l’ora di scoprire qualcosa di più su questa possibile, adrenalinica collaborazione? Per tutte le novità, continuate a seguirci!