Diversi giocatori chiedono il nerf del DMR in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone

Ed ecco che Call of Duty Black Ops Cold War ritorna a far parlare di sé, il nuovo capitolo dell’iconico brand sparatutto in prima persona, attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Ebbene, nel corso degli ultimi giorni, diversi giocatori si stanno lamentando dell’eccessiva potenza di fuoco del DMR nel comparto multiplayer, uno dei fucili tattici presenti nel gioco.

Purtroppo, questa bocca da fuoco slemberebbe fortemente sbilanciata anche in Warzone, dove le armi di Call of Duty Black Ops Cold War sono state integrate recentemente nel battle royale free to play. Treyarch e Infinity War non si sono ancora espressi in merito, ma crediamo fortemente che ben presto entrambe le compagnie correranno ai ripari tramite una patch correttiva che renderà meno potente questo fucile tattico.