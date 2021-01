Fortnite: Freccia Verde disponibile per la Crew di Fortnite

Nuovo anno, nuovi acquisti in Fortnite. Il video che potete trovare in calce mostra il nuovo arrivo in tema DC Comics nel battle royale più famoso degli ultimi anni, messo su da Epic Games (la quale è stata fautrice della bellissima iniziativa di ben 14 giorni di giochi gratuiti).

Come potete vedere, Freccia Verde arriverà per tutti gli appassionati della DC Comics, divenendo disponibile per la Crew di Fortnite. Porterà con sé il suo iconico look, assieme allo Stile, alla Faretra Tattica e al piccone Guantone da Boxe. Qui sotto troverete tutti i dettagli, direttamente presi dal sito ufficiale.