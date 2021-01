NieR Automata: scoperto un cheat code che porta alla fine del gioco

Oramai diversi giocatori hanno scovato diverse curiosità e non solo in titoli usciti da molto tempo sul mercato, bastì pensare a Bloodborne, l’esclusiva PlayStation 4 targata From Software, la quale è stata protagonista di diversi avvenimenti interessanti. Ma questa volta, NieR Automata è al centro della vicenda, produzione targata Platinum Games e pubblicata da Square Enix su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L’utente McDonald, in seguito a diverse ore di tentativi a fare reverse engineering, è riuscito a scovare un cheat code abbastanza curioso, il quale porta 2B direttamente al finale del gioco. Secondo McDonald, non si tratta di un Glitch o un exploit che gli sviluppatori non sono riusciti a prevedere, ma di un vero e proprio cheat code nascosto in NieR Automata.

I found a cheat code in NieR Automata that allows you to skip to the last ending immediately after killing the first boss and unlock the bonus modes. I'll do a full video soon. It's not a glitch, it's an actual cheat code hard-coded into the engine. @yokotaro pic.twitter.com/FtuNPovq6F

— Lance McDonald (@manfightdragon) January 3, 2021