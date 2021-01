Apex Legends: lamentele dai giocatori per la patch Fight Night

Vi avevamo parlato in questi giorni della nuova patch in arrivo per il battle royale di Respawn Entertainment, Apex Legends. Parliamo dell’update Fight Night il quale, in questo momento, non è ancora disponibile al download ma è stato possibile, tramite video pubblicati dagli sviluppatori, capire cosa cambierà nel battle royale di successo.

È proprio grazie (o a causa, dipende dai punti di vista) a questi video che, ancor prima dell’uscita, la maggior parte dei giocatori ha potuto constatare che con il nuovo update in arrivo il 5 gennaio, una grossa fetta della player base sarebbe stata scontenta.

Questo deriva dal fatto che la patch in arrivo entro pochi giorni, andrà a smuovere non poco le cose. Si parla infatti di bilanciamenti che, a detta dei giocatori più rinomati del titolo, andranno a snaturare completamente il gameplay che tanto piace a tutti coloro che giocano all’opera.

Andando più nel dettaglio, il bellissimo e fluidissimo gunplay verrà in generale “nerfato” (si intende ovviamente un nerf delle armi da fuoco) per migliorare sensibilmente le abilità. Questo, secondo molti e i sopra descritti in primis, andrebbe assolutamente contro quello che più piace di Apex Legends, arrivando addirittura a paragonare quest’ultimo con Overwatch il quale, come molti ben sapranno, si concentra molto più sulle abilità degli eroi che non sulle armi che possiedono. Come andrà a finire secondo voi la vicenda? L’aggiornamento sarà reso disponibile o Respawn Entertainment e Electronic Arts sono pronte a fare marcia indietro?