Steam: la piattaforma Valve inizia l’anno con un nuovo record

Nuovo anno, nuovo record per la celebre piattaforma videoludica targata Valve, Steam. In questo anno pesantemente affetto dlla pandemia COVID–19, moltissimi settori hanno sofferto perdite finanziare di rilievo. Il settore videoludico però, viste le condizioni generali in cui siamo stati costretti a vivere per via della situazione, ne ha giovato e la piattaforma Valve citata sopra, è l’emblema di questa crescita economica.

Infatti, alla vigilia del nuovo anno, Steam è stata protagonista di un nuovo record. Superandosi ancora una volta, ha visto i propri giocatori connessi contemporaneamente salire e superare così i 25 milioni. Un numero che fa quasi venire i brividi. Indice sicuramente di qualcosa che farà giovare il settore ma, pensandoci bene, è anche l’impronta di uno stile di vita completamente diverso da quello a cui siamo (o eravamo, forse?) abituati.

Giusto per la cronaca, i titoli che più hanno avuto successo tra i giocatori e, grazie ai quali, ha devastato l’ultimo record, sono principalmente Counter Strike Global Offensive, DOTA 2 e PUBG. Fuori dai posizionamenti tipici che potremmo trovare qui, troviamo anche l’ultima fatica di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, di cui potete trovare la nostra recensione tra le pagine del sito!