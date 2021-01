Age of Empires IV: lo sviluppo procede alla grande

Ancor prima di approdare nel mondo console, Microsoft era solita sviluppare e pubblicare titoli di un certo spessore su PC Windows. Ovviamente, tutti coloro che leggono tale introduzione, capiscono benissimo a cosa noi di GamesVillage ci stiamo riferendo. Age of Empires è una saga storica e Microsoft sa di poter ricevere molto da essa con Age of Empires IV.

Il quarto capitolo della celeberrima serie RTS venne annunciato nel 2017, prima della riedizione dei capitoli precedenti e, da allora, non si saputo più molto sullo sviluppo sino al 2019, anno in cui un gameplay ha confermato l’esistenza e la bellezza dell’opera. Ora, a quanto pare, ci risiamo ma, fortunatamente, il Natale ha portato doni veramente a tutti, anche ai fan dello strategico.

Relic Entertainment, sviluppatori della produzione, ha fatto sapere tramite un breve messaggio il quale, probabilmente, fatà davvero felici i fan. Infatti, il team di sviluppo fa sapere che sta “letteralmente giocando il titolo ogni giorno” e questo fa ben pensare che lo sviluppo sia in un ottimo stato e senza grossi intoppi o, comunque, vicino ad una build finale. Purtroppo non ci sono nuovi video a riguardo ma, sicuramente, Microsoft e Relic Entertainment ci faranno vedere presto qualcosa.

Age of Empires IV è attualmente in sviluppo per PC Windows da Microsoft e Relic Entertainment. Avete sentito Phil Spencer riguardo il 2021 e Xbox Game Pass? Qualora non l’aveste fatto, correte subito a leggere!