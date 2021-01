Limited Run Games: raggiunta quota 2.5 milioni di copie

Da cinque anni ormai, quando cercate la copia fisica di un videogioco indie, la risposta è una e una soltanto: Limited Run Games. La compagnia fondata nel 2015 da Josh Fairhurst, che realizza Collector’s Edition di videogiochi indie rilasciati in digitale, esclusivamente per PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch.

E proprio Fairhurst ha annunciato che la compagnia ha raggiunto un ambitissimo traguardo, quello dei due milioni e mezzo di copie vendute nel corso dei suoi cinque anni di attività. Un risultato che lo stesso fondatore di Limited Run Games ha definito impensabile, ma che è il frutto di un lavoro estremamente apprezzato dai giocatori. L’azienda infatti, oltre a realizzare delle pregevoli Collector’s Edition, regala a molti titoli indie la possibilità di essere conservati in versione fisica. Un servizio impagabile per molti appassionati.

Tra i lavori più importanti di Limited Run Games spiccano giochi come Monkey Island Anthology Collection, la collection dei titoli di Shantae, Blaster Master Zero, Farenheit, Blade Runner Enanched Edition, Divinity Original Sin 2 e molti, molti altri ancora. Tra i titoli annunciati (anche se non hanno ancora una data ufficiale d’uscita) spiccano giochi come Super Meat Boy Forever, Samurai Jack Battle Through Time, Observer e Bloodstrained Circle of the Moon 2.

Today we crossed 2,500,000 physical games sold over the last five years at @LimitedRunGames.

I can sincerely say that back in 2015/2016, I never thought we'd reach this milestone. Thank you for all of your support over the years!

— Josh Fairhurst (@LimitedRunJosh) January 2, 2021