Grand Theft Auto 6: un insider conferma lo sviluppo

Dopo tantissimo tempo, finalmente si torna a parlare di Grand Theft Auto 6, attesissimo nuovo capitolo della serie di Rockstar Games che al momento però non è stato ancora confermato ufficialmente. A riaccendere le speranze dei tanti fan ci ha pensato uno degli insider più vicini ai fatti di casa GTA, ovvero tale “Yan2295”, ritenuto affidabile dai giocatori viste le sue tante anticipazioni dei contenuti arrivati su GTA Online.

L’insider ha affermato che Grand Theft Auto 6 è attualmente in sviluppo (ovviamente non è una conferma ufficiale), ma il resto delle informazioni diffuse sono troppo vaghe:

Inoltre, il noto leaker ha invitato i suoi follower a non chiedergli più nulla sull’argomento e dunque, sarà difficile aspettarsi da lui nuovi dettagli in merito al gioco. GTA 6 è richiestissimo ormai da anni dagli utenti, che attendono con ansia il desiderato annuncio da parte di Rockstar. Se però le parole di “Yan2295” dovessero rivelarsi veritiere, possiamo affermare che difficilmente assisteremo al reveal del gioco in tempi brevi, anzi, c’è addirittura il rischio di dover attendere il 2022 per ricevere l’annuncio. Intanto, un recente rumor parla della cancellazione di un altro titolo molto atteso, ovvero Bully 2.

Yes GTA 6 is being developped.

No it's not coming soon.

No I don't know when it's gonna be announced or released.

You can stop asking now.

— Yan2295 (@Yan2295) January 2, 2021