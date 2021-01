Cyberpunk 2077: una mod ti permette di giocare in terza persona

Quando CD Projekt RED ha annunciato per la prima volta che Cyberpunk 2077 sarebbe stato in gran parte in prima persona (ad eccezione della modalità di guida e foto), molti fan erano sconvolti nel vedere che i loro personaggi creati sarebbero stati nascosti durante le loro avventure. Per coloro che vogliono giocare utilizzando una modalità in terza persona, esiste una mod Cyberpunk 2077 che ti permette di cambiare la modalità di gioco passando dalla classica visuale in prima persona ad una nuova prospettiva in terza persona del gioco offerta dalla mod: è importante ricordare che questo è solo per i giocatori di PC e che il gioco base presenta ancora problemi di bug e glitch su larga scala (anche se diverse patch ne hanno migliorato l’esperienza). Prima di installare la mod si consiglia di eseguire il backup di tutti i file di salvataggio, non importa quanto grande o piccolo: i bug si verificano in modo casuale e le mod manomettono la meccanica prevista di qualsiasi gioco, il che significa che i file di salvataggio corrotti sono sempre un pericolo. Attualmente il software ti permette di utilizzare quattro diverse visualizzazioni della telecamera.

Per utilizzare la mod in terza persona di Cyberpunk 207, dovrai installare un programma chiamato Cyber ​​Engine Tweaks, che puoi trovare qui su Nexus Mods: è necessario perché permette ai giocatori la possibilità di modificare il menu della console oltre ad alcuni controlli di glitch. . Una volta scaricato, puoi scaricare il software in terza persona da Jelle Bakker chiamato JB – TPP WIP Third Person, proprio qui, questa mod è attualmente ancora nelle sue fasi iniziali; Una volta installato, è abbastanza facile farlo partire: