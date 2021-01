Fire Emblem Heroes: inizia il mese di gennaio con nuovi eventi

Anche nel 2021, Fire Emblem Heroes continua a far arrivare i regali: con l’arrivo di un nuovo anno, il popolare gioco Gacha introdurrà una serie di nuovi eroi nel mix; oltre a ciò, il gioco includerà anche una serie di eventi, prove e concentrazioni di evocazione per tutto il mese di gennaio Il nuovo anno perché il nuovo anno includerà eroi come Plumeria (Temptation Anew), Velouria (Renewed Wolfpup), Kaden (Refreshed Kitsune), Peony (Alfar Dream Duo), Alfonse (Askran Duo), Anna (Wealth-Wisher) , Lethe (New Year’s Claw), Selkie (New Year’s Spirit), Plumeria (Temptation Anew) fino al 1 febbraio; alcuni di questi personaggi provengono da altri giochi del franchise, come Fire Emblem Fates.

Oltre a questi nuovi eroi, il gioco vedrà la seconda parte della sfida Winter Flurries: gli scontri in primo piano saranno Hilda vs Fae e Felix vs Altina fino al 3 gennaio; Keaton (Resolved Wolfskin) è in palio nell’evento di New Treasures + e l’evento si concluderà il 12 gennaio: durante il periodo delle prove, puoi affrontare una serie di missioni giornaliere e ricevere ricompense doppie dal 6 gennaio al 12 gennaio; puoi richiedere il bonus di accesso per gli eroi speciali fino al 14 gennaio: il I bonus di accesso per il regalo di Capodanno e per il nuovo anno sono disponibili fino al 15 gennaio. I giocatori di Fire Emblem Heroes hanno ricevuto un regalo di Natale con l’arrivo di Lilina nel gioco . L’evento di evocazione di Liliana ha anche dato ai giocatori l’opportunità di ottenere cinque stelle varianti di Duma, Peony, Celica, Bramimond, Dimitri, Claude, Edelgard, Jill, Gatrie, Plumeria e Reginn.