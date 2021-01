Kingdom Come Deliverance: disponibile per Switch da febbraio

Il gioco di ruolo d’azione medievale Kingdom Come: Deliverance potrebbe ricevere un’uscita a sorpresa su Nintendo Switch, secondo il programma di lancio dell’azienda. Annunciato per il lancio fin dal 18 febbraio sul sito giapponese di Nintendo la Royal Edition di Kingdom Come: Deliverance uscita già nel 2018 per PC (tramite Steam), PS4 e Xbox One della Warhorse Studios: viene fornito con il gioco di base più una serie di contenuti scaricabili tra cui From the Ashes e L’avventure e gli amori di Bold Sir Hans Capon; al lancio il gioco ha ottenuto un buon successo, vendendo oltre 500.000 copie nei primi giorni. Secondo il parere del sito Dual Shockers, Kingdom Come: Deliverance potrebbe essere stato un un po’ troppo ambizioso per loro a livello tecnico, tuttavia, dall’uscita del gioco, molti dei problemi tecnici che lo hanno ostacolato sono stati risolti. Di seguito, trovate una panoramica del gioco:

Sei Henry, il figlio di un fabbro. Spinto in una furiosa guerra civile, guardi impotente mentre gli invasori assaltano il tuo villaggio e massacrano i tuoi amici e la tua famiglia. Sfuggendo per poco all’attacco brutale, afferri la tua spada per contrattaccare. Vendica la morte dei tuoi genitori e aiuta a respingere gli invasori! Sebbene nessuna versione ufficiale del gioco sia stata confermata da Nintendo, questa fuga di notizie potrebbe indicare un imminente Nintendo Direct, o almeno un Nintendo Direct Mini: Presentazione dei partner, a seconda di come Nintendo intende dare forma a queste vetrine nel 2021.