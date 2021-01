F-Zero GX: Toshihiro Nagoshi sarebbe disponibile a lavorare su un sequel

Ci sono alcuni franchise Nintendo che non sono stati presi in considerazione per un possibile sequel: se venisse ripreso lo sviluppo anche di uno solo di questi titoli, probabilmente funzionerebbe molto bene, soprattutto considerando il modo in cui Nintendo Switch sta attualmente vendendo, purtroppo nessuno li ha mai presi in considerazione. Uno dei tanti titoli che si spera ritorni è F-Zero, la futuristica serie di corse, infatti non ha ricevuto nuova voce per console dal 2003, quando F-Zero GX ha avuto successo per GameCube, nonostante le richieste dei fan più accaniti: dopo anni di assenza, tuttavia, i fan di Nintendo possono finalmente sperare nel ritorno del franchise. La notizia arriva dal sito web francese della Red Bull ed è stata riportata da Nintendo Everything, dove il produttore di F-Zero GX , Toshihiro Nagoshi, ha dichiarato:

Devo ammettere sono molto affezionato a F-Zero GX . Se l’opportunità dovesse presentarsi, non mi dispiacerebbe.

Il franchise di F-Zero è noto per le sue gare impegnative, qualcosa che Nagoshi vorrebbe continuare per renderlo un gioco impegnativo, aggiungendo anche:

Credo che se Nintendo vuole solo un gioco di corse che sia divertente e accessibile’, ha già Mario Kart per quello scopo.

Dal suo lavoro su F-Zero GX , Toshihiro Nagoshi è stato estremamente impegnato con il franchise di Yakuza. Dal 2005, Nagoshi ha svolto un ruolo fondamentale in tutti i 10 titoli Yakuza principali ( Yakuza 1-7 , Yakuza 0 e Yakuza Kiwami 1 e 2 ) e in Judgment. Il regista ha anche lasciato intendere che il prossimo gioco della serie è già in lavorazione, il che significa che non è probabile che trovi il tempo in nessun momento nel prossimo futuro di poter pensare a F-Zero. Nel 2015, il fedele Shigeru Miyamoto di Nintendo è apparso sul canale YouTube Smosh Games e ha dichiarato che la stessa Nintendo sarebbe disposta a lavorare su un nuovo titolo F-Zero, se dovesse inventare un’interfaccia controller che possa essere utile per il titolo.