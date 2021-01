Microsoft Flight Simulator: arriva la neve in tempo reale

In un nuovo post sul blog ufficiale, gli sviluppatori di Asobo Studio augurano ai giocatori un felice anno nuovo attraverso un messaggio e un video, in cui ringraziano la comunità per il suo supporto. Il team afferma inoltre che non vede l’ora di lavorare con la comunità per rendere Microsoft Flight Simulator “la simulazione più accurata possibile”.

Un altro video nel post rivela che è in arrivo la neve in tempo reale. Il video mostra numerose clip di aerei che volano su vasti paesaggi coperti di neve, con alcune aree che mostrano vari livelli di copertura.

L’aggiornamento è ora disponibile per il download all’avvio del gioco. Si tratta di poco meno di 500 MB, e descrive la neve in tempo reale come: “Il tempo metereologico in real-time è migliorato con i dati meteoblu che includono la copertura di neve e ghiaccio”. Ha anche alcuni aggiornamenti sulle vette.

Qui sotto potete vedere il filmato dal titolo “Let it Snow”.

Microsoft Flight Simulator è disponibile su PC e verrà lanciato su Xbox Series X/S entro la fine dell’anno. Si dice anche che il gioco sia quello in più rapida crescita nella storia del franchise. Recentemente è stato reso disponibile anche il supporto alla realtà virtuale.