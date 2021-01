Hitman 3: l’intera trilogia peserà intorno ai 100 GB

Finalmente è arrivato il 2021 e una delle prime e grosse release del mese di gennaio che potremo vedere, sarà quella di Hitman 3 da parte della IO Interactive. Il titolo segnerà la conclusione della trilogia dell’Agente 47 dell’amata saga stealth, trilogia che potrà essere interamente giocata all’interno dello stesso ultimo titolo in arrivo. Sicuramente molti si staranno facendo problemi sulle dimensioni del tutto ma eccovi qui qualcosa che potrà farvi piacere.

Una cosa di cui sarete tutti quanti felici è che siamo riusciti a metter mano sulla grandezza del titolo, riducendola di parecchio. Tutti e tre i titoli con tutti i contenuti all’interno peseranno circa 100 GB.

Queste le parole dello sviluppatore riportate su Resetera, il quale ha poi aggiunto che il motore dei precedenti giochi è stato aggiornato e che è al momento retrocompatibile, permettendo così miglioramenti su moltissime superfici. Hitman 3 sarà pubblicato per Google Stadia, Xbox One, PS4, PC, PS5 e Xbox Series X|S, assieme ad una versione cloud per Nintendo Switch.