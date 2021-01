Saviors of Sapphire Wings/Stranger of Sword City Revisited: trailer sulle nuove feature

Il publisher NIS America e lo sviluppatore Experience hanno rilasciato un nuovo trailer di Saviors of Sapphire Wings e Stranger of Sword City Revisited che mostra le nuove funzionalità introdotte in Stranger of Sword City Revisited, tra cui tre nuove classi, elementi di battaglia aggiuntivi, espansione sulla creazione di personaggi e tre nuovi dungeon.

Saviors of Sapphire Wings & Stranger of Sword City Revisited uscirà per Switch e PC (tramite Steam) il 16 marzo in Nord America e il 19 marzo in Europa. Leggi di più sulla collezione qui.

Qui sotto potete vedere il trailer.