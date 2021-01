Football Manager 2021 è il titolo della serie ad aver venduto 1 milione di copie più velocemente

Il director di Football Manager 2021, Miles Jacobson, ha rivelato su Twitter che il gioco ha raggiunto il milione di copie vendute, confermando anche che è stato il più veloce della serie a raggiungere tale cifra. Ha poi aggiunto che ci sono stati oltre 900.000 giocatori la scorsa settimana. Data la sua disponibilità su Xbox per la prima volta nella storia della serie, è possibile che le console Microsoft abbiano favorito un aumento dei giocatori.

Football Manager 2021 è attualmente disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch, iOS e Android. Se volete, potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

At some point yesterday, #FM21 became our fastest ever series of games to reach 1m copies activated.

I'm guessing you're getting value for money from it, as over 900k of you played it last week!

I hope you're finding some solace & company from the game world you escape into.

— Miles Jacobson (@milesSI) January 3, 2021