Call of Duty Black Ops Cold War: presto potrebbe arrivare la modalità classificata

Il matchmaking skill-based di Call of Duty Black Ops Cold War, ultimo arrivo da parte di Activision e Raven Software pubblicato nel mese di novembre 2020, è sempre stato piuttosto problematico, visto che molti fan chiedevano piuttosto una modalità classificata per così trovare il giusto campo d’appartenenza tra i vari match.

Secondo un noto insider (lo stesso del rumor che vede Sledgehammer Games ritornare a sviluppare il prossimo titolo del franchise), la modalità tanto richiesta dai fan sarebbe in arrivo entro qualche mese. Specificando, egli parla del mese di marzo, vedendo quindi l’arrivo della modalità durante la Stagione 1 o, al massimo, durante la Stagione 2.

League Play, questo il nome della modalità, venne introdotta ai tempi di Black Ops 2, eliminata poi da Modern Warfare con conseguenti e numerose lamentele da parte dell’utenza. Ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War è attualmente disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.