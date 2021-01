Misfits Gaming Group in accordo con ASUS Republic of Gamers

Misfits Gaming Group (MGG) ha annunciato Lunedi una partnership con ASUS Republic of Gamers (ROG), nominando l’azienda come fornitore di hardware ufficiale della sua famiglia di squadre tra LEC squadra Misfits Gaming, Call of Duty League squadra della Florida ammutinati , e Overwatch League squadra Florida Mayhem .

La partnership è iniziata il 1 ° gennaio e scadrà il 31 dicembre. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Secondo i termini di questa nuova partnership, ROG fornirà a tutti i team MGG “PC e laptop di fascia alta a marchio Strix”. In cambio, MGG creerà social media e contenuti di marca e lavorerà per creare diritti di marketing e altri materiali promozionali che saranno utilizzati da ROG.