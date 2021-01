Persona: le OST originali in arrivo su Spotify

È stato svelato che diverse colonne sonore tratte della serie Persona arriveranno nel servizio di streaming musicale, Spotify, il 5 gennaio a mezzanotte; quindi a breve. E queste OST sono completamente originali e non sono solo cover o remix, come quelle che si trovano cercando “Persona” su Spotify.

AniPlaylist ha condiviso la playlist di Spotify tramite Twitter che include tutti i brani musicali di tutti gli album in arrivo questa settimana. Non è ancora disponibile per l’ascolto, ma puoi trovare la playlist sul sito di streaming proprio qui in attesa dello sblocco.

At midnight, on January 5th…

🌎 Persona [Original Soundtracks & more] will be available on @Spotify ❤️ 🎭 Playlist with all albums: https://t.co/lwIU3If6Gk pic.twitter.com/N4YyBvoDuo — AniPlaylist (@AniPlaylist) January 4, 2021

Questi sono i titoli della serie di cui saranno rese disponibili le colonne sonore: