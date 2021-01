Marchen Forest Mylne and the Forest Gift: nuovo video per per la colonna sonora ora disponibile

Tutti, chi più chi meno, sanno quanto le colonne sonore facciano la gran parte del lavoro in molti ambiti artistici. Dai film ai videogiochi, entrambi cercano di spingere su questo importantissimo aspetto che sempre più cerca di andare oltre i livelli appena superati. Marchen Forest Mylne and the Forest Gift non è da meno, infatti PrimaryOrbit, il team di sviluppo dietro il dungeon crawler, ha reso disponibile un nuovo video a riguardo.

Andando più nello specifico, il video in calce dalla durata di ben 14 minuti, introduce i giocatori alle tracce musicali dell’opening e del finale, assieme a varie tracce per le battaglie. Il tutto, col commento del creatore Shinano Ishiguro e del compositore Junta mentre, sul fondo, potete osservare qualche nuova sequenza di gameplay.

Marchen Forest Mylne and the Forest Gift è atteso per questo mese, esattamente in arrivo il 28 gennaio in contemporanea mondiale, per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Sarà disponibile in copia fisica (solo in Asia e Giappone) e digitale.