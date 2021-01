Team Rogue attua un rebrand del logo

Il Team Rogue, l’ organizzazione del campionato europeo League of Legends di ReKTGlobal, ha un nuovo look. Lunedì, l’organizzazione nordamericana di Esport ha rivelato il suo nuovo logo mentre si avvia verso la nuova stagione LEC. Secondo ReKTGlobal, “il nuovo marchio modernizza l’ aspetto di Rogue, esemplificando al contempo l’inesorabile competitività di Rogue in tutti i suoi team di Esport”.

Il nuovo look di Rogue arriva dopo una campagna LEC 2020 di successo che ha visto il nuovo arrivato finire primo nella stagione regolare LEC Summer Split e qualificato per il campionato mondiale di League of Legends. Il rebranding sarà per l’intera organizzazione che schiera anche squadre in Apex Legends , Rainbow Six Siege , Rocket League e Ultraliga.