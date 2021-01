League of Legends Championship Korea ottiene un rebrand

La League of Legends Championship Korea (LCK) ha annunciato domenica un rebranding del proprio logo e marchio per il 2021. Il nuovo logo è composto da due triangoli che rappresentano “il passato e il futuro, i due lati della spaccatura – e le potenti ali spiegate. di un uccello in volo “, ha detto la lega nel suo annuncio.

LCK è andato più in dettaglio su quel cambiamento nel marchio in un nuovo sito web progettato per spiegare la sua filosofia e motivazione, che si trova qui .

La LCK è la lega ufficiale che rappresenta League of Legends in Corea del Sud. Durante il campionato mondiale League of Legends 2020 a Shanghai, il team LCK DAMWON Gaming ha battuto ogni altra squadra del mondo per diventare il campione del mondo.