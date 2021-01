Cyberpunk 2077: contenuti tagliati verranno aggiunti tramite i DLC gratuiti

Cyberpunk 2077 è stato sicuramente il caso di fine anno. Chi da un lato lo ha (giustamente) premiato, chi dall’altro lo ha (comunque giustamente, ma forse con toni sbagliati e contesti che lasciano il tempo che trovano) affossato. Caso che, sicuramente, continuerà a seguire la scia anche nel 2021 (come il calo drastico dei giocatori su Steam), tra qualche aggiornamento delle vicende e qualche altra lettera di scuse ai giocatori da parte del team polacco.

Il titolo è ora fra noi, seppur non nel modo più appropriato possibile e il team polacco sta lavorando sodo per rimettere in sesto almeno una parte dell’opera che, su console, non da proprio il meglio, ad essere gentili. Ora, a proposito di aggiornamenti, un utente ha condiviso un nuovo post su GameFAQs, il quale spiega più nel dettaglio tutto lo scombussolato e travagliato sviluppo del gioco.

Badate bene però che tutto ciò che leggerete in quel post, non è assolutamente ufficiale, detto questo state quindi attenti a non prendere troppo sul serio la cosa. Come ci si poteva aspettare comunque, tra le tante cose, il post nomina diverse meccaniche che il titolo avrebbe dovuto già portare di sana pianta alla pubblicazione.

Salta fuori che, tali meccaniche, sì arriveranno in Cyberpunk 2077 ma nel corso del tempo e sarà aggiunto come “contenuto tagliato” man mano che i vari DLC gratuiti usciranno nel tempo, fino al mese di giugno. Sembrerebbe quindi che, l’opera targata CD Pojekt RED sarà forse portata “a termine” entro l’estate, sempre però tenendo a dirvi che tali informazioni vanno attualmente prese con le pinze, vista la fonte non ufficiale.