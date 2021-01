Sony starebbe bloccando la produzione di PS4

La nuova generazione delle console di casa Sony è iniziata soltanto lo scorso 12 novembre 2020, ma se avete intenzione di accaparrarvi una PlayStation 4 fareste meglio a sbrigarvi. Nonostante manchi una conferma ufficiale da parte della casa nipponica infatti, alcuni rumor provenienti dal Giappone sembrerebbero sostenere che Sony stia prograssivamente bloccando la produzione di almeno alcuni modelli di PS4.

Come dicevamo, ancora nessuna conferma ufficiale è arrivata dal colosso giapponese, ma un’immagine riportata in un tweet mostra lo scaffale di un retailer giapponese che avverte la clientela che la PS4 Glacier White da 500 GB, quella da 1TB e la PS4 Glacier White Pro, oltre alla PS4 Jet Black da 1 TB e quella da 2TB, starebbero cessando la produzione.

Una notizia che sembra strana (almeno così presto), dal momento che Sony aveva assicurato che avrebbe continuato a puntare ancora a lungo sulla sua console di vecchia generazione, anche dopo l’uscita di PlayStation 5 (soprattutto dal momento che, nonostante l’altissima domanda, la nuova console della casa nipponica rimane praticamente introvabile). A onor del vero, però, va ammesso che Sony sembrerebbe voler puntare al supporto delle vecchie console, piuttosto che alla loro produzione, ed è sempre stato chiaro che, dopo l’esordio di PS5, la produzione di PS4 sarebbe cessata.

Quel momento potrebbe essere già arrivato.

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX

— Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021