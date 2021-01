L’attacco dei giganti: la richiesta di Isayama per Falco

L’anime de L’attacco dei giganti è iniziato lo scorso 7 dicembre, e al momento si trova in pausa per il nuovo anno. Nell’ultimo episodio (qui la nostra recensione) la stagione sembra essere arrivata alle soglie di un punto di svolta, con la probabile dichirazione di guerra di Marley contro l’isola di Paradis che incombe, mentre Reiner e Eren si sono incontrati in una buia cantina.

A fare da tramite per questo incontro è stato uno tra i personaggi più interessanti di questo primo scorcio della quarta stagione: Falco Griece. Il giovane aspirante Guerriero di Marley che sta cercando in tutti i modi di ereditare il Gigante Corazzato per evitare alla sua amica Gabi il triste destino che attende i portatori dei Giganti. Falco è sicuramente uno dei personaggi più intriganti e complessi che sono stati presentati in questi primi episodi, e a infittire il mistero c’è stata anche, fin da subito, una particolare scena che non ha potuto non colpire gli appassionati.

Nel primissimo episodio infatti, dopo che la sua unità era stata colpita da una granata durante l’assalto finale contro la roccaforte degli Alleati Mediorientali, avevamo visto un Falco Griece confuso, che parlava ai suoi amici di essersi visto volare con delle spade in mano tra i Giganti. Un’allucinazione che sembra portare con sé un significato ben preciso, ma che non è stata approfondita, né spiegata. Almeno per il momento.

In una recente intervista il regista della quarta stagione de L’attacco dei giganti, Yuichiro Hayashi, ha spiegato che l’inserimento di questa allucinazione di Falco è stata una precisa richiesta del maestro Hajime Isayama, il creatore de L’attacco dei giganti. Probabilmente dunque, questa visione sarà un elemento di trama che tornerà utile più avanti nella vicenda.

Non si è trattato comunque dell’unica dichiarazione interessante rilasciata da Hayashi durante l’intervista: oltre ad aver svelato che non tutti i Giganti nel corso della stagione saranno realizzati con l’uso della CGI (come è avvenuto nel primo episodio), il regista ha confermato che l’intera saga finale del manga de L’attacco dei giganti verrà adattata in questa quarta sagione animata (e questo nonostante una lista di episodi che, almeno per il momento, appare molto limitata).